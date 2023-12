Ukraina kunstnik nautis Hiiumaal üksindust

KORDONil oli hea võimalus kutsuda residentuuri endiselt sõjakeerises oleva Ukraina kunstnik Teta Tsybulnyki , kes viibis Hiiumaal kolm nädalat hilissügisel. Teta on filmitegija ja psühhoanalüütik, kes elab ja töötab Kiievis. Tal on akadeemiline taust sotsioloogias, sotsiaal- antropoloogias ja kliinilises psühholoogias. Tema uurimistöö ulatub mitteinimese vaate nurgast loodusele kuni alateadvuse semiootika ja unenägudeni.

Kohtume Tetaga Kärdla bussijaamas hingedeaja hilisõhtul, kui põhjatuul kogub jõudu ja tänavalambid on osaliselt kustunud. Teta tunnistab, et alles pikal teekonnal Hiiumaale sai ta aru, et liigub päris põhja.