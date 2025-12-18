UHKE TULEMUS | Maadlejad tõid Soomest kulla

Treeninglaagrisse kogunesid sportlased nii Lätist kui ka Eesti juhtivatest maadlusklubidest: Lapiti, Nipi, Kontakt, Tulevik ja Colisseum. Laagri fookuses olid tehniline ettevalmistus, kiirus, vastupidavus ning võistluslik valmisolek. Treeningud toimusid intensiivses ja töises rütmis ning pakkusid sportlastele võimalust end proovile panna rahvusvahelises seltskonnas.