Treeninglaagrisse kogunesid sportlased nii Lätist kui ka Eesti juhtivatest maadlusklubidest: Lapiti, Nipi, Kontakt, Tulevik ja Colisseum. Laagri fookuses olid tehniline ettevalmistus, kiirus, vastupidavus ning võistluslik valmisolek. Treeningud toimusid intensiivses ja töises rütmis ning pakkusid sportlastele võimalust end proovile panna rahvusvahelises seltskonnas.
SPORT
UHKE TULEMUS | Maadlejad tõid Soomest kulla
5.–7. detsembrini toimus Viljandis rahvusvahelise mõõtmega vabamaadluse treeninglaager, mille korraldas Hiiumaa taustaga klubi Colisseum peatreener Oleksandr Kosyntsev. Kolmepäevane laager oli suunatud ettevalmistusele detsembri keskel Helsingis toimunud suurturniiriks Helsinki Open 2025.
