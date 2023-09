Aktiivse saunateemalise tegevuse eest andis Eesti Maaturismi Ühing andis neljapäeval Saaremaal peetud turismikonverentsil Hiiumaale üle saunapealinna tiitli.

Eesti Maaturismi ühingu poolt veetava üle-eestilise sauna-aasta projektijuht Elin Priks märkis. et Hiiumaal on hästi palju erinevaid saunasid, mida esile tõstetakse. Samuti märkis ta ära sel laupäeval toimuva suure saunapäeva korraldamise. Varem on sauna-aasta tiitli saanud Kadrina, Saaremaa ja Soomaa.