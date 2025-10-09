“Haapsalu, Lääne-Nigula ja Hiiumaa valla juhid ei sea kahtluse alla Ülemiste terminali või Rapla-Lelle raudtee arendusi. Küll aga ei saa me rahul olla, et Lääne-Eesti arendamine nii vähetähtis on. Rongiliikluse taastamine Tallinn-Rohuküla liinil on väga suure regionaalpoliitilise tähtsusega,” tuuakse kirjas välja.
ÜHINE PÖÖRDUMINE | Lääne-Eesti omavalitsusjuhid soovivad kinnitust Rohuküla raudtee rajamiseks
Lääne-Nigula, Haapsalu ja Hiiumaa omavalitsusjuhid saatsid peaministrile kirja seoses valitsuse otsusega suunata 39 miljonit eurot Ülemiste terminali ja Rapla-Lelle raudteelõigu ümberehituseks. Vahendid tulevad samast meetmest, millest pidi rahastatama Rohuküla raudtee projekti.
