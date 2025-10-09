ÜHINE PÖÖRDUMINE | Lääne-Eesti omavalitsusjuhid soovivad kinnitust Rohuküla raudtee rajamiseks

“Haapsalu, Lääne-Nigula ja Hiiumaa valla juhid ei sea kahtluse alla Ülemiste terminali või Rapla-Lelle raudtee arendusi. Küll aga ei saa me rahul olla, et Lääne-Eesti arendamine nii vähetähtis on. Rongiliikluse taastamine Tallinn-Rohuküla liinil on väga suure regionaalpoliitilise tähtsusega,” tuuakse kirjas välja.