TUVASTATI LINDUDE GRIPP | Hiiumaal Nuudi Hobitalus hukatakse kõik linnud

Nuudi Hobitalu teatas oma Facebooki lehel, et ametnike sõnul kuulub hukkamisele kogu linnupark, kaasaarvatud ka elus linnud, kelle laborianalüüsi vastused olid negatiivsed. Samuti seisab postituses, et hukkamispäev otsustati ilma omaniku kooskõlastuseta teisipäeval kell 14.30.