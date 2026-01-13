TUVASTATI LINDUDE GRIPP | Hiiumaal Nuudi Hobitalus hukatakse kõik linnud

Nuudi Hobitalu teatas oma Facebooki lehel, et ametnike sõnul kuulub hukkamisele kogu linnupark, kaasaarvatud ka elus linnud, kelle laborianalüüsi vastused olid negatiivsed. Samuti seisab postituses, et hukkamispäev otsustati ilma omaniku kooskõlastuseta teisipäeval kell 14.30.
Veel lugemist:
UUDISED
Haridus- ja Teadusministeerium valis konkursiga Hiiumaa uue riigikooli juhiks Maris Nõmmik-Kärtneri, kes asub ametisse 10. veebruaril. Ta käivitab uue riigikooli, mis alustab õpet 1....
UUDISED
Kärdla kohtumajas peeti esmaspäeval kohut Janar Kaljula üle, kes süüdistuse kohaselt tungis Kärdlas Telia kauplusesse ja võttis sealt 46 mobiiltelefoni. Lisaks süüdistatakse meest mitmes...
UUDISED
Ilmateenistuse andmetel mõõdeti esmaspäeva hommikul Hiiumaal Kassari seirejaamas lume paksuseks 24 cm. Ristna seirejaamas oli samal ajal kaheksa cm lund. Lisaks on ilmahuviliste vaatluste...
PÄÄSTE
9. jaanuaril kell 20.03 said päästjad väljakutse Kärdlasse Tiigi põiku, kus elumaja korstna juurest oli tulnud lahti katusekate, mis oli otsapidi korstnas. Katuse renoveerimine...