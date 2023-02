Tuuletorni tulud jäid oodatust väiksemaks

Vallavanem Hergo Tasuja poolt Hiiumaa vallavolikogu liikmetega jagatud tabelist selgub, et Käinas asuv Elamuskeskus Tuuletorn teenis vähem tulu, kui oodati.

Vallavanema sõnul oodati Tuule­tornilt 2022. aastal 410 900 eurot tulusid. Aastatulemusi kokku lüües sai tuluks aga 364 200 eurot.

Ekspositsiooni ja juhendatud tuuride osa oli planeeritud 98 555 eurot, tulu kogunes 97 745 eurot. Kohvik teenis 223 890 asemel

177 812 eurot.

Plaanitust rohkem teenis vaid ronimissein, mis tõi aasta lõikes sisse 35 620 euro asemel 47 699 eurot.

Suuremat miinust teenisid just suvekuud, talve- ja kevadkuud tulid tuludega plusspoolele.

Tuuletorni juhi Krista Metsandi sõnul said inimesed 2022 taas välismaale reisida ning siseturismi pool tõmbas tagasi ning tegemist oli tavalise turismisuvega. „Tuuletorni tulusid planeerides on minu hinnangul lähtutud läbisegi nii 2021. aastaks planeeritud eel­arvest kui ka reaalsest tulemist,“ viitas Metsand plaanide aluseks olnud edukale siseturismiaastale. Ta tõi välja, et kui vaadata mitte plaane, vaid 2021. aasta külastuste summat, siis ekspositsioon jäi 21% miinuspoolele, kuid kohvikut külastati 42% rohkem. Tulu teenis kohvik vaid 13% rohkem.

„Ootused olid võimsad,“ ütles Metsand. Madalhooaja plaanide ületamised annavad tema sõnul tunnistust, et kohalik inimene on vabaajakeskuse kui meeldiva ajaveetmiskoha ilusasti üles leidnud ning ekspositsiooni külastamine sõltub suuresti saare üldisest turismist. „Ronimine nii spordi kui vahva eneseületusena on tõepoolest tippe vallutamas,“ märkis Metsand ja ütles, et selles osas on nii mõndagi põnevat veel plaanis.

Vallavanema käest aru pärinud vallavolikogu liikme Andrus Ilumetsa sõnul on probleemiks munitsipaalkohvik ning varsti lisandub tema sõnul sellele ka munitsipaalbowling.

„Mõlemad tegevused ei ole valla põhitegevused,“ ütles Ilumets, et need tegevused koormavad maksu­maksja rahakotti. „See tekitab pingeid teistes valla põhitegevusega seotud valdkondades, kus eelarvevahendeid krooniliselt napib.“ Ilumetsa sõnul mässib vald end aina tihedamini nendesse kuludesse ning tema arvates tuleks nii kohvik, kui ka bowling esimesel võimaluses eraoperaatorile pakkuda või suisa erastada.

Tänavu, kui Tuuletorn ja ujula on valla ühisasutus, oodatakse tornipoolelt tulu 403 700 eurot, ujulast aga 137 550 eurot.