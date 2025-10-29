TUTTAV KOLMIK | Hiiumaal jätkab senine koalitsioon

Valimistulemuste järel tundus, et sotsiaaldemokraadid jätkavad senisel kursil, kuid jutt võimalikust EKRE kaasamisest ja Isamaa soov teha võimuliit ilma sotsideta päädis sellega, et lõpuks jäi peale siiski tuttav kolmik – sotsid, Ühine Hiiumaa ja Reformierakond.
Veel lugemist:
HIIU LEHE MINUTID
Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
UUDISED
Reigi küla omamoodi kombel maailmakaardile toonud vaatetorn, Hiiu Eiffel kõrgub ikka Kootsaare otsas, ainult torni ehitaja Jaan Alliksoo lahkus siit ilmast kuu aega tagasi....
UUDISED
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teatas, et alates 1. jaanuarist 2026 saab kohaliku elaniku sõidusoodustust parvlaevaliinidel taotleda rahvastikuregistris oleva elukoha järgi. Kuni 31. detsembrini kontrollitakse soodustusõigust...