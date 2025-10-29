Jälgi meid
TUTTAV KOLMIK | Hiiumaal jätkab senine koalitsioon

Hiiumaa poliitmaastikul on pärast kohalikke valimisi toimunud nädala jooksul rohkelt käike, mille tulemuseks on see, et koalitsiooni osapoolte osas midagi ei muutu.

Avatar photo
Foto: Eike Meresmaa

Valimistulemuste järel tundus, et sotsiaaldemokraadid jätkavad senisel kursil, kuid jutt võimalikust EKRE kaasamisest ja Isamaa soov teha võimuliit ilma sotsideta päädis sellega, et lõpuks jäi peale siiski tuttav kolmik – sotsid, Ühine Hiiumaa ja Reformierakond.

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kui ebausklik sa oled?

Einar

2 tundi ago

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 29. oktoobril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.

3 tundi ago

UUDISED

PLAAN ON JÄTKATA | Jaan Alliksoo õde Aet viib Eiffeli-parki edasi

Reigi küla omamoodi kombel maailmakaardile toonud vaatetorn, Hiiu Eiffel kõrgub ikka Kootsaare otsas, ainult torni ehitaja Jaan Alliksoo lahkus siit ilmast kuu aega tagasi....

21 tundi ago

UUDISED

MUUDATUS | Parvlaevaliinidel muutuvad püsielaniku soodustuse taotlemise tingimused

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teatas, et alates 1. jaanuarist 2026 saab kohaliku elaniku sõidusoodustust parvlaevaliinidel taotleda rahvastikuregistris oleva elukoha järgi. Kuni 31. detsembrini kontrollitakse soodustusõigust...

24 tundi ago