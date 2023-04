Turistide arvu kasv jäi tagasihoidlikuks

Statistikaameti andmeil majutati 2023. aasta veebruaris Hiiumaal rohkem turiste, kui aasta aega tagasi samal ajal. Siseturistide arv kasvas 3% ja välisturistide arv 6%. Ülejäänud Eestiga võrreldes on kasvunumbrid pigem tagasihoidlikud. Eestis kasvas välisturistide arv 71% ja siseturistide arv 8%. Sarnaselt Eestile kallines ka Hiiumaal aastaga majutuse maksumus. Kui 2022. aasta veebruaris sai majutuskoha keskmiselt 29 euroga, siis sel aastal on hinnaks 36 eurot. Eesti keskmine on 42 eurot.