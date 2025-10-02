TUNNUSTUSED | Rahvusvahelise muusikapäeva galal puudutati ka Hiiumaad

Veel lugemist:
REPORTAAŽ
Päästeamet koostöös Naiskodukaitse ja Hiiumaa vallaga kutsusid rahvast evakueeruma. Mitte, et häda kohe käes oleks olnud, aga ikka on hea valmis olla, kui kriis...
UUDISED
Kärdla Kooli lugu algas 1830. aastal, mil teadaolevalt hakati kooliharidust andma Kalevivabriku tööliste lastele. Täna toimetame koolimajas, mis on kaasaegne, hubane ja mitmekülgsete võimalustega....
SPORT
Selle aasta orienteerumisneljapäevakud on selleks korraks läbi.
UUDISED
Täna hommikul viis Coop Hiiumaa ja Hiiumaa Köök ja Pagari turundusspetsialist Jaana Lepamaa Eesti Vabariigi presidendile Alar Karisele kingituseks Hiiumaal küpsetatud Bruno leiva.