Jälgi meid
Profikeskus saed

KULTUUR

TUNNUSTUSED | Rahvusvahelise muusikapäeva galal puudutati ka Hiiumaad

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu tunnustasid rahvusvahelisel muusikapäeval muusikamaastiku parimaid.

Avatar photo
Helikunsti sihtkapitali tunnustuspreemia pälvisid Pille Lukin-Kangur ja Guido Kangur. | Kuvatõmmis jupiter.err.ee

Eesti Muusikanõukogu preemia laureaat 2025 Arne Mikk. | Kuvatõmmis jupiter.err.ee

 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

REPORTAAŽ

VALMISTUTI KRIISIKS | Evakueerimist tuleb harjutada, mitte pauku oodata

Päästeamet koostöös Naiskodukaitse ja Hiiumaa vallaga kutsusid rahvast evakueeruma. Mitte, et häda kohe käes oleks olnud, aga ikka on hea valmis olla, kui kriis...

2 tundi ago

UUDISED

KÄRDLA KOOL 195 | 195. aastase Kärdla Kooli tänased tegemised

Kärdla Kooli lugu algas 1830. aastal, mil teadaolevalt hakati kooliharidust andma Kalevivabriku tööliste lastele. Täna toimetame koolimajas, mis on kaasaegne, hubane ja mitmekülgsete võimalustega....

2 tundi ago

SPORT

LÕPETATI HOOAEG | Orienteerumisneljapäevakud olid taas populaarsed

Selle aasta orienteerumisneljapäevakud on selleks korraks läbi.

3 tundi ago

UUDISED

JÄTKU LEIBA | Presidendile kingiti Hiiumaa pagari Bruno leib

Täna hommikul viis Coop Hiiumaa ja Hiiumaa Köök ja Pagari turundusspetsialist Jaana Lepamaa Eesti Vabariigi presidendile Alar Karisele kingituseks Hiiumaal küpsetatud Bruno leiva.

4 tundi ago