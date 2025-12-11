Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

UUDISED

TUNNUSTUS | Monika Reppo sai doktoriõppe eripreemia

Muinsuskaitseamet tunnustas Eesti Teaduste Akadeemia teaduspreemiate laureaate kultuuripärandi uurimise ja hoidmise eest. Hiidlane Monika Reppo pälvis muinsuskaitseametilt doktoriõppe eripreemia.
Avatar photo
Vasakul Monika Reppo. | Foto: Muinsuskaitseamet
Reppo tegi doktoritöö teemal “Klaas ja selle valmistajad Eestis (ca 1550–1950): arheoloogiline uuring” (Tartu Ülikool).
Doktoritöö annab tervikliku ülevaate Eesti klaasitööstusest, ühendades esmakordselt ühtseks käsitluseks klaasesemed, tootjad ja tootmiskohad. Uurimus täpsustab märkimisväärselt tööstuse kronoloogiat, toob esile klaasitööstusega seotud isikute elulugude rolli sektori arengus ning kirjeldab kohaliku klaasi tüpoloogiat ja tarbimismustreid, pakkudes uut raamistikku nii arheoloogidele, ajaloolastele kui ka laiemale uurijaskonnale. Praktiline väärtus muinsuskaitses seisneb loodud andmekogudes, mis aitavad määratleda ja dateerida klaasesemeid ning tuvastada, hinnata ja kaitsta klaasitootmisega seotud pärandipaiku.
Muinsuskaitseamet avaldab tänu kõigile autoritele ja nende juhendajatele, kelle pühendumus aitab hoida ja mõtestada Eesti kultuuripärandit. Loodame, et nende saavutused innustavad uusi teadusuuringuid ja algatusi pärandi kaitsel.

 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

KASULIK TEADA

JÕULUPUU AEG | Pühadepuu tahab juua liiter vett päevas

Jõulukuuske tuleks enne tuppa toomist hoida jahedas, nii ei jõua soojus teda kahjustada ja puu püsib kauem värske. Kindlasti ei tohi unustada ka seda,...

4 tundi ago

UUDISED

VAATA JÄRELE | Hiiumaa vallavolikogu istung 11. detsembril

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 11.12.2025 kell 15.00 Kärdlas volikogu saalis.

5 tundi ago

UUDISED

UUS VÄIKESAAR | Saarnaki laid saab uue staatuse

Hiiumaast kagus asuv Saarnaki laid saab valitsuse määrusega väikesaare staatuse, kuna seal elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt vähemalt viis isikut. Hiiumaa vald saab alates 2027....

7 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Praamisõidu hinnapoliitika vajab pikka vaadet

Praamipileti hind on teema, mis tekitab emotsioone. Peaasjalikult kehvemaid, sest kellele meeldib, kuidas jälle mingi hind tõuseb. Rääkimata põhimõttelisest küsimusest, kas, kellelt ja kui...

9 tundi ago