UUDISED
TUNNUSTUS | Monika Reppo sai doktoriõppe eripreemia
Muinsuskaitseamet tunnustas Eesti Teaduste Akadeemia teaduspreemiate laureaate kultuuripärandi uurimise ja hoidmise eest. Hiidlane Monika Reppo pälvis muinsuskaitseametilt doktoriõppe eripreemia.
KASULIK TEADA
Jõulukuuske tuleks enne tuppa toomist hoida jahedas, nii ei jõua soojus teda kahjustada ja puu püsib kauem värske. Kindlasti ei tohi unustada ka seda,...
UUDISED
Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 11.12.2025 kell 15.00 Kärdlas volikogu saalis.
UUDISED
Hiiumaast kagus asuv Saarnaki laid saab valitsuse määrusega väikesaare staatuse, kuna seal elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt vähemalt viis isikut. Hiiumaa vald saab alates 2027....
JUHTKIRI
Praamipileti hind on teema, mis tekitab emotsioone. Peaasjalikult kehvemaid, sest kellele meeldib, kuidas jälle mingi hind tõuseb. Rääkimata põhimõttelisest küsimusest, kas, kellelt ja kui...