TUNNUSTUS | Monika Reppo sai doktoriõppe eripreemia

Reppo tegi doktoritöö teemal “Klaas ja selle valmistajad Eestis (ca 1550–1950): arheoloogiline uuring” (Tartu Ülikool).

Doktoritöö annab tervikliku ülevaate Eesti klaasitööstusest, ühendades esmakordselt ühtseks käsitluseks klaasesemed, tootjad ja tootmiskohad. Uurimus täpsustab märkimisväärselt tööstuse kronoloogiat, toob esile klaasitööstusega seotud isikute elulugude rolli sektori arengus ning kirjeldab kohaliku klaasi tüpoloogiat ja tarbimismustreid, pakkudes uut raamistikku nii arheoloogidele, ajaloolastele kui ka laiemale uurijaskonnale. Praktiline väärtus muinsuskaitses seisneb loodud andmekogudes, mis aitavad määratleda ja dateerida klaasesemeid ning tuvastada, hinnata ja kaitsta klaasitootmisega seotud pärandipaiku.

Muinsuskaitseamet avaldab tänu kõigile autoritele ja nende juhendajatele, kelle pühendumus aitab hoida ja mõtestada Eesti kultuuripärandit. Loodame, et nende saavutused innustavad uusi teadusuuringuid ja algatusi pärandi kaitsel.