TUNNUSTUS | Marie Breveri nimelise hariduspreemia pälvis Luule Oppi

Hiiumaa vald tunnustas Marie Breveri nimelise Hiiumaa valla hariduspreemiaga ja valla tänukirjaga Palade Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetajat Luule Oppit.
Veel lugemist:
UUDISED
Naiskodukaitse Saaremaa ringkond, Kadi raadio ja ajaleht Saarte Hääl kutsuvad juba 17. korda kõiki Saare-, Muhu- ja Hiiumaa sõdurpoistele sooje sokke kuduma.
UUDISED
Aktiivsed ja värskete ideedega sädeinimesed on kogukonna jaoks tõeline võit. Ellu kutsutakse uued ideed, luuakse uusi võimalusi. Üksi ei saagi kõike teada ja osata,...
UUDISED
Sadama Üürimaja arendaja loodab, et enne maja valmimist on juba kõikidesse korteritesse elanikud leitud.
UUDISED
2025. aasta Hiiumaa Vallavolikogu valimistel tuvastati kokku 23 kehtetut sedelit, mille hulgas ka rikutud sedelid.