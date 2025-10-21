Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

UUDISED

TUNNUSTUS | Marie Breveri nimelise hariduspreemia pälvis Luule Oppi

“See tunnustus on veel praegugi minu jaoks uskumatu, aga võtan tunnustust kui elutöö preemiat,” ütles Luule Oppi.
Avatar photo
Luule Oppi. | Hiiumaa vald

Hiiumaa vald tunnustas Marie Breveri nimelise Hiiumaa valla hariduspreemiaga ja valla tänukirjaga Palade Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetajat Luule Oppit.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

SOKIKAMPAANIA | Koome Hiiumaa sõdurpoistele soojad sokid

Naiskodukaitse Saaremaa ringkond, Kadi raadio ja ajaleht Saarte Hääl kutsuvad juba 17. korda kõiki Saare-, Muhu- ja Hiiumaa sõdurpoistele sooje sokke kuduma.

5 tundi ago

UUDISED

ÜHINE JÕUD | 2025. aasta on olnud Hiiumaale hea

Aktiivsed ja värskete ideedega sädeinimesed on kogukonna jaoks tõeline võit. Ellu kutsutakse uued ideed, luuakse uusi võimalusi. Üksi ei saagi kõike teada ja osata,...

6 tundi ago

UUDISED

KORTERID SAADAVAL | Kõrgessaare üürimaja korterid tulid pakkumisele

Sadama Üürimaja arendaja loodab, et enne maja valmimist on juba kõikidesse korteritesse elanikud leitud.

6 tundi ago

UUDISED

KEHTETUD SEDELID | Hiiumaa Vallavolikogu valimistel oli 23 kehtetut sedelit

2025. aasta Hiiumaa Vallavolikogu valimistel tuvastati kokku 23 kehtetut sedelit, mille hulgas ka rikutud sedelid.

9 tundi ago