TUNNUSTUS | Marianna Liik pälvis LHV uue heliloomingu autasu

Auhind anti üle 17. aprillil Estonia kontserdisaalis toimunud Eesti Muusika Päevade ERSO kontserdil. Teose esiettekanne toimus 3. mail 2025 Eesti Muusika Päevadel Eesti Raadio 1. stuudios, kus selle esitasid Tallinna Kammerorkester ja pianist Tähe-Lee Liiv.
Transpordiameti korraldatud riigihanke Hiiu piirkonna riigimaanteede hooldamiseks võitis AS Tariston.
Viskoosa arengusse andis teisipäeval oma panuse ka Coop Hiiumaa, suurendades kaupluse müügipinda.
Aprillis püüdis Hiiumaa kalur Taniel Viitamees Sääre nina lähistelt merest ahvena, mille kõhus oli samaaegselt nii mari kui niisk.
AASTA KALANDUSTEGU | Kormoranide ohjamine pälvis aasta kalandusteo peaauhinna ja rahva lemmiku tiitli
Konkursi "Aasta kalandustegu 2025" laureaadiks tuli kormoranide ohjamise ja heidutamise lubamine kisklussurve vähendamiseks kalavarudele. Tiitlivõitja pälvis tunnustuse nii rahva lemmiku kui ka peaauhinna kategoorias.