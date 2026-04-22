Kohtumine algas külaliste jaoks keeruliselt, sest Viimsi ründaja Emmanuel Agyemang pani oma kiiruse maksma ning viis kodumeeskonna juba 5. minutil juhtima. Hiiumaa ei lasknud end aga murda ning avapoolaja üleminutitel sündis viigivärav, kui Kermo Platov suunas väravaesises olukorras palli rikošetist võrku.
JÄTKUVALT TIPUS | FC Hiiumaa sai võõrsil raske võidu Viimsi üle
FC Hiiumaa esindusmeeskond kindlustas II liiga viiendas voorus väärtusliku 2:1 võidu, alistades võõrsil Viimsi JK U21 meeskonna. Teenitud kolm punkti hoiavad hiidlased 13 punktiga jätkuvalt liigatabeli tipus.
