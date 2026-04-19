Tundub ehk kohatu kirjutada teile sinna Hiiumaale kevade hakul, et kutsuda teid mõttes hoopis Tallinnasse. Jah, siia kõige linnasemasse ja suuremasse linna, mis Eestis on. Aga vahel juhtub nii, et elu toob inimese pealinna ning siis tuleb võtta, mis võtta saab. Ja võib selguda, et ka siin, betooni ja sagimise vahel, võivad oma saared täiesti olemas olla.
KIRI SAARELT
KIRI PALJASSAARELT | Aarete saar Tallinnas
Kevade tulek on alati nii kaua igatsetud tunne, et olenemata, kui hiline või varane ta tegelikult on, tundub ikka, nagu oleks ta veidike hiljaks jäänud. Kevad on aeg, kus tahaks kohustused varna riputada, samblale pikutama minna ja nipernaadilikud uitamised tunduvad äkitselt hädavajalikud, vähemalt nädalavahetuseti, et rutiinis vastu pidada.
