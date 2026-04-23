JUUBELIHOOAEG | Orienteerumisneljapäevakud alustavad 50. hooaega

Hiiumaa Orienteerujate klubi eestvedaja Eda Tärk ütleb, et seni on toimunud 1075 neljapäevakut. Esimene omataoline üritus, milleks võeti eeskuju Tartust, peeti 14. juulil 1977 aastal Kärdlas Põllumäel. Eda Tärk osales seal ka ise ja meenutab, et tema jaoks oli see üldse teine-kolmas kord orienteeruda ja mõned punktid leidis ikka üles.