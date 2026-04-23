HOROSKOOP | 23. – 29. aprill 2026

Jäär

  1. märts – 19. aprill

Nädal toob selgema sihi ja tööasjades edenemist. Samas kipud kiirustama ning võid detailid kahe silma vahele jätta. Hoia tempo ühtlane ja kontrolli tehtu üle, nii väldid asjatuid parandusi.

 

Sõnn

  1. aprill – 20. mai

Fookus on praktilistel küsimustel ja kindlustunde loomisel. Võib tekkida tunne, et teised nõuavad sinult liialt palju. Sea piirid paika ja jaga kohustusi, et jääks energiat ka endale olulisteks asjadeks.

 

Kaksikud

  1. mai – 21. juuni

Suhtlemine on vilgas ja ideid jagub. Mõni vestlus võib aga kergesti valesse suunda minna. Kuula tähelepanelikult ja täpsusta üle, enne kui järeldusi teed. See hoiab suhted sujuvana.

 

Vähk

  1. juuni – 22. juuli

Nädal soosib koduseid tegemisi ja rahulikku kulgu. Samas võivad emotsioonid kõikuda, eriti lähedastega suheldes. Ära võta kõike isiklikult ja anna endale aega taastumiseks.

 

Lõvi

  1. juuli – 22. august

Tunned soovi silma paista ja oma ideid ellu viia. Liigne enesekindlus võib aga tekitada vastuseisu. Kaasa teisi ja kuula nende arvamust. Koostöös jõuad kaugemale.

 

Neitsi

  1. august – 22. september

Hea aeg tööde korrastamiseks ja plaanide täpsustamiseks. Perfektsionism võib sind aga liigselt pidurdada. Sea prioriteedid paika ja keskendu olulisimale, mitte pisiasjadele.

 

Kaalud

  1. september – 23. oktoober

Suhted ja koostöö on esiplaanil, võimalikud on edasiviivad kokkulepped. Samas võib otsustamine venima jääda. Usalda oma sisetunnet ja tee valik õigel hetkel.

 

Skorpion

  1. oktoober – 21. november

Tunned sisemist jõudu ja valmisolekut muutusteks. Pinged võivad kerkida siis, kui püüad kõike kontrollida. Lase mõnel asjal kulgeda ja keskendu sellele, mida saad ise mõjutada.

 

Ambur

  1. november – 21. detsember

Soov liikuda ja uusi kogemusi saada on tugev. Hajameelsus võib aga praktilistes asjades vigu tekitada. Pane plaanid kirja ja pea neist kinni, nii sujub nädal paremini.

 

Kaljukits

  1. detsember – 19. jaanuar

Tööasjad nõuavad keskendumist ja vastutust. Võid tunda, et koormus kasvab. Jaga ülesanded väiksemateks osadeks ja liigu samm-sammult edasi. See aitab kindlamalt rajal püsida.

 

Veevalaja

  1. jaanuar – 18. veebruar

Uued ideed ja kontaktid annavad energiat. Samas ei pruugi kõik plaanid kohe teoks saada. Ole paindlik ja kohanda lähenemist vastavalt olukorrale.

 

Kalad

  1. veebruar – 20. märts

Tundlikkus aitab sul teisi paremini mõista. Võid aga liialt teiste muresid enda kanda võtta. Hoia tasakaalu ja leia aega ka iseenda vajaduste jaoks.

