TUNNUSTUS | Kultuurkapitali elutööpreemiaga pärjati Erik Lillo, aastapreemiaga Paul-Eerik Rummo

Hiiumaa Spordiliidu kauaaegse juhataja Anton Kaljula sõnul on meie spordirahvas Lillole väga tänulik, et ta on oma kommentaaridega lisanud värve ja meeleolu Hiiumaal toimunud spordivõistlustele. Lillo bassihäälel edastatud sisukad kommentaarid on kõlanud Kärdla staadionil nii kergejõustikuvõistlustel, Hiiu Lehe võrkpalliturniiridel kui HOKi korraldatud orienteerumisjooksudel.