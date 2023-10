TUNNUSTUS | Hiiumaale anti kätte kõrge kvaliteedimärk

Eile õhtul Tallinnas Lennusadamas toimunud galaõhtusöögil sai Hiiumaa kätte rohelise sihtkoha (Green Destination) kuldtaseme tunnustuse vahendab Hiiu Saatkond sotsiaalmeedias.

Green Destinations on välja töötanud kestliku sihtkoha standardi, mille põhjalt sihtkohtadel on võimalik taotleda vastavat sertifikaati – Green Destiantion Award. Sertifikaadil on neli erinevat tasemekategooriat pronksist – teemandini.

2022 tõsteti Hiiumaa kvaliteedimärgise esisajasse ning 2023. aastal tõstsid pärandihoid ja turismi strateegiline juhtimine Hiiumaa rohesaarena kuldtasemele. Kvaliteedimärgis kehtib 1. juulini 2025.

Auhind anti kätte Tallinnas toimunud reisisihtkohtade jätkusuutlikkuse hindamise ja arendamise toetamisega tegeleva Green Destinations’i rahvusvahelisel konverentsil.