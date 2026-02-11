Jälgi meid
TUNNUSTUS | Hiiumaa noori treeninud Tõnu Pääsuke pälvis elutööpreemia

Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali elutööpreemia pälvinud laskesuusatreener Tõnu Pääsuke tunnistab, et tunnustus tuli talle üllatusena. Auhinnatud treener ütleb, et suurt tunnustust on väärt ka tema abikaasa.

Treenerid Tõnu ja Aita Pääsuke tegutsevad tandemina. | Spordiklubi Biathlon

“Eks ikka oli hea meel – ega seda väga tihti ei juhtu. Ma ei teadnud ette midagi,” räägib Tõnu Pääsuke. Rakverre preemiat vastu võtma sõitis ta koos abikaasa Aitaga, kellega on sporditeed käinud koos aastakümneid. 

