TUNNUSTUS | Hiiumaa Gümnaasiumi õpilasi tunnustati üleriigilisel luulevõistlusel

Tartu Linnaraamatukogus autasustati 18. oktoobril laste ja noorte kirjandusfestivali LUUP luulevõistluse „Viieviisi“ parimaid noori luuletajaid. Hiiumaa Gümnaasiumi õpilased saavutasid konkursil silmapaistvaid tulemusi.
Hiiumaa Gümnaasiumi parimad luuletajad Sandra Kokkota, Fredy Saarkoppel, Markus Aurelius Alexander Henno ja nende juhendaja Tiiu Heldema. | Foto: Hiiumaa Gümnaasium

Tänavu toimus luulevõistlus juba kaheksandat korda ning Eesti Raamatu Aasta puhul luuletati raamatuga seotud märksõnade “leht”, “kiri”, “rida”, “lugu” ning “saladus” abil.

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | 37-aastane mees eiras lähenemiskeeldu

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja üheksa väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika...

18 minutit ago

GALERIID

UKRAINALE APPI | Hersoni oblast näeb Hiiumaaga tihedat koostööd

Laupäeval kirjutati Kärdlas alla koostöömemorandum Hiiumaa valla ja Hersoni oblasti vahel. Ukraina poolelt saabus Hersonist saarele Regionaalse Sõjalise (Riikliku) Administratsiooni juht Oleksandr Prokudin. Külaliste...

1 tund ago

UUDISED

LAPSE TERVIS | Vaid veerand Hiiumaa eelteismelistest jõuab perearsti juurde rutiinsesse tervisekontrolli

Tervisekassa andmetel jõuab 11–12-aastaste laste vanuserühmas perearstikeskuses toimuvasse kontrolli igal aastal vaid iga neljas Hiiumaa laps, mistõttu võivad jääda märkamata mitmed murekohad eelteismeliste füüsilises...

2 tundi ago

KIRI SAARELT

KIRI NABE SAARELT | Tuntud ja tundmatu saar

Nabe saar on hästi hoitud saladus! Matkajuhi ja loodushuvilisena jõudsin mina Nabe saarele alles sel sügisel, ise ka ei tea, kuidas selline asi juhtuda...

1 päev ago