Pärandihoidja on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt väljaantav aastaauhind esemelise rahvakunsti alalhoidmise ja edasiarendamise eest, elutöö või aasta jooksul saavutatud silmapaistvate tulemuste eest. Pärandihoidja aastaauhinda antakse välja aastast 1998.
UUDISED
TUNNUSTUS | Helgi Põllo on Paikkonna vedur 2025
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu tänupeol laupäeval, 7. veebruaril antakse üle Pärandihoidja 2025 aastaauhinnad, paikkonnateo ja noore meistri preemia, tunnustatakse parima näituse korraldajat rahvakunstigaleriis. Hiiumaalt pälvib tunnustuse Helgi Põllo, kes nimetati paikkonna veduriks 2025 rahvarõivateemade edasikandmise ja hoidmise eest Hiiumaal.
UUDISED
Eelmisel ja sel nädalal kogunesid esimest korda uues koosseisus Hiiumaa osavallakogud, kes esimestel istungitel valisid endale uued juhid.
UUDISED
Erakordselt soojale detsembrile järgnes krõbeda külmaga ja lumine jaanuar.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei kuueteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust ja kümme väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
PÄÄSTE
Männamaa külas kustutasid päästjad tahmapõlengu ridaelamu korstnas.