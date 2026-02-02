Jälgi meid
Stihl MS 261

UUDISED

TUNNUSTUS | Helgi Põllo on Paikkonna vedur 2025

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu tänupeol laupäeval, 7. veebruaril antakse üle Pärandihoidja 2025 aastaauhinnad, paikkonnateo ja noore meistri preemia, tunnustatakse parima näituse korraldajat rahvakunstigaleriis. Hiiumaalt pälvib tunnustuse Helgi Põllo, kes nimetati paikkonna veduriks 2025 rahvarõivateemade edasikandmise ja hoidmise eest Hiiumaal.
Avatar photo
Helgi Põllo. | Foto: Eike Meresmaa

Pärandihoidja on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt väljaantav aastaauhind esemelise rahvakunsti alalhoidmise ja edasiarendamise eest, elutöö või aasta jooksul saavutatud silmapaistvate tulemuste eest. Pärandihoidja aastaauhinda antakse välja aastast 1998. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

VALITI JUHID | Osavallakogud said uued esimehed ja aseesimehed

Eelmisel ja sel nädalal kogunesid esimest korda uues koosseisus Hiiumaa osavallakogud, kes esimestel istungitel valisid endale uued juhid.

9 tundi ago

UUDISED

KRAADID KUKKUSID | Jaanuar oli Hiiumaal külm ja kuiv

Erakordselt soojale detsembrile järgnes krõbeda külmaga ja lumine jaanuar.

11 tundi ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Politsei lahendas peretülisid ja konflikte joobes inimeste vahel

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei kuueteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust ja kümme väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.

12 tundi ago

PÄÄSTE

TAHMAPÕLENG | Ridaelamu korsten süttis põlema

Männamaa külas kustutasid päästjad tahmapõlengu ridaelamu korstnas.

14 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×