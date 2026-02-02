TUNNUSTUS | Helgi Põllo on Paikkonna vedur 2025

Pärandihoidja on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt väljaantav aastaauhind esemelise rahvakunsti alalhoidmise ja edasiarendamise eest, elutöö või aasta jooksul saavutatud silmapaistvate tulemuste eest. Pärandihoidja aastaauhinda antakse välja aastast 1998.