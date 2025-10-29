Jälgi meid
GALERIID

TUNNUSTATI PARIMAID | Jahtklubi Dago lõpetas 49. purjetamishooaja

Laupäeval kogunesid Hiiumaa purjetamise entusiastid Kärdla sadamas Yacht Service ellingusse – Jahtklubi Dago lõpetas oma 49. purjetamishooaja. Tavapäraselt jahtide talvekorteriks olevast Yacht Service’i ellingust oli üheks õhtuks saanud hubane peopaik.

Avatar photo
Dago Karikasarja esikolmik, kokku peeti maist septembrini 11 etappi. | Foto: Argo Nurs

Klubi kommodoor Joonas Kiisler rõhutas oma kõnes, et lõppev hooaeg on olnud Dagole ja kogu Hiiumaa purjetamisele erakordselt tegus ja mitmekülgne. Kuigi talv purjetajaid jääle eriti ei lubanud, ei jäänud Dago jääpurjetajad tegevusetuks.

