TUNNUSTATI PARIMAID | FC Hiiumaa pani hooajale väärika punkti

Hiidlaste jalgpalliklubi täitis hooaja alguses võetud eesmärgi ning soovib tuleval aastal teha sammu edasi.
Kõige väärtuslikuma mängija tiitli sai võistkonna siseselt toimunud hääletusel Sander Laur (vasakul). | Foto: Karl Johan Kastein

14. novembri õhtupoolikul kogunes Hiiumaa jalgpallipere, et panna pidulik punkt FC Hiiumaa 2025. aasta hooajale. Traditsioonilisel tänuõhtul võeti kokku lõppenud aasta olulisemad saavutused, jagati tunnustusi mängijatele, treeneritele ja taustajõududele ning heideti pilk ka järgmise hooaja plaanidele. 

