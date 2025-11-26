TUNNUSTATI PARIMAID | FC Hiiumaa pani hooajale väärika punkti

14. novembri õhtupoolikul kogunes Hiiumaa jalgpallipere, et panna pidulik punkt FC Hiiumaa 2025. aasta hooajale. Traditsioonilisel tänuõhtul võeti kokku lõppenud aasta olulisemad saavutused, jagati tunnustusi mängijatele, treeneritele ja taustajõududele ning heideti pilk ka järgmise hooaja plaanidele.