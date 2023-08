Tulumaksu laekumine korralikult plussis

Hiiumaa valla üksikisiku tulumaksu laekumine on seni olnud prognoosist veidi parem. Esimese poolaastaga laekus valla eelarvesse 6,4 miljonit eurot üksikisiku tulumaksu. Aastaeelarvesse planeeritud 12,54 miljonist eurost on see veidi üle poole ehk 51,3 protsenti. Kuue kuu keskmine laekumine oli 13,3 protsenti suurem kui mullu esimese poolaastaga.

Kui positiivne trend jätkub, võiks vallavanem Hergo Tasuja hinnangul aasta lõpuks ülelaekumine olla u 300 000 eurot. Tulupoolelt võib see summa kiiresti kukkuda kulupoolele. Esiteks kaotab koos Tallinna ja Tartu linna ning Harjumaa rikaste valdadega tulumaksu ümberjaotamisega ka Hiiumaa vald, aastas 50 000 eurot. „Tänases teadmises me rikka vallana toetame teisi,“ nentis vallavanem Hergo Tasuja. Loodetud ümberarvutust, mis saarvaldade erisust arvestaks, pole valitsus seni teinud. Teiseks on vallal Keskkonnainvesteeringute keskuselt seni veel saamata tänavavalgustuse projekti viimane makse, 300 000 eurot. „Me ei ole KIKilt veel lõpp-otsust saanud,“ ütles Tasuja.