Möödunud aastal, mil deklareeriti 2024. aasta tulusid, esitasid hiidlased kokku ligi 6200 tuludeklaratsiooni. Mullu kuulus tagastamisele kokku ligi 1,5 miljonit eurot. Hiidlastel tuli juurde maksta ligi 1,4 miljonit eurot.
TULUDEKLARATSIOON | Nädalaga on tulu deklareerinud 3300 hiidlast
Esmaspäeva hommiku seisuga on tuludeklaratsiooni esitanud ligi 3300 hiidlast, ehk üle poole mullustest deklaratsiooni esitajatest. Esitatud tuludeklaratsioonide alusel kuulub hiidlastele tagasimaksmisele ligi 1,1 miljonit eurot, juurde tuleb hiidlastel praeguse seisuga maksta pea 101 000 eurot.
Tänavused Hiiu maakonna teenetemärgid anti kolmele inimesele, kelle puhul märgiti, et nende töö ja pühendumus on aastakümnete jooksul mõjutanud kogu saare elu nii ruumilises,...
Eesti Rahva Muuseum kutsub vabariigi aastapäeva eel inimesi üles kontrollima oma kodudes alles hoitud Eesti kroone, sest muuseumi täielikust paberrahade kogust on puudu veel...
Nädala jooksul sai Hiiumaa politsei 14 teadet erinevatest korrarikkumistest. Juhtumite põhjal alustati neli väärteomenetlust ja politsei käis kümnel väljakutsel.
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses tehti tutvust saalipetangiga. Mängiti spetsiaalselt PVC-põrandate jaoks valmistatud petangikuulidega, mille raskus 680 grammi ja läbimõõt 72 mm. Päeva jooksul harjutati...