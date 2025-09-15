Jälgi meid
TULEVIKULAHENDUS | Kogukonnaautomaatidele otsitakse asukohti

Omniva otsib sobivaid asukohti väikestele nn kogukonna pakiautomaatidele, millest võiks saada postiteenuste tulevikulahendus.
Postiteenuste tulevikulahendus. | Foto: Omniva

„Nimetame neid uuenduslikke masinaid kogukonnaautomaatideks, sest need sobivad suurepäraselt  just väiksemate kogukondade, hõredamalt asustatud piirkondade teenindamiseks,” selgitas Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma.   

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Noored kihutasid tuunitud mopeediga

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 27 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 15 väärteomenetlust ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kolm inimest.

2 tundi ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Lapsed panid heinapallid põlema

13. septembril kell 19.05 teatati häirekeskusele, et Ühtri külas suitsevad kaks heinapalli. Käina päästjad harutasid laste mängimise tulemusel põlema süttinud heinapallid põllule laiali ning...

4 tundi ago

UUDISED

TAAS VÄHENEB | Augustis sündis Hiiumaal neli last

Hiiumaal registreeriti augustis neli sündi. Sündide arv püsib sarnane eelnevatele kuudele, mil see on kõikunud kahe ja nelja vahel.

6 tundi ago

AMET

HINNATUD KOTID | Jäägis ja Praagis tuntakse töötegemise väärtust

Jäägi ja Praagi tooted Hiiumaal tutvustamist ei vaja. Nende tehtud kinkekotid hakkavad silma ja on tuntud. Märkamatult on erivajadustega inimeste tööd hindav Jääk ja...

1 päev ago