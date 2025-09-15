TULEVIKULAHENDUS | Kogukonnaautomaatidele otsitakse asukohti

„Nimetame neid uuenduslikke masinaid kogukonnaautomaatideks, sest need sobivad suurepäraselt just väiksemate kogukondade, hõredamalt asustatud piirkondade teenindamiseks,” selgitas Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma.
Veel lugemist:
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 27 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 15 väärteomenetlust ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kolm inimest.
PÄÄSTE
13. septembril kell 19.05 teatati häirekeskusele, et Ühtri külas suitsevad kaks heinapalli. Käina päästjad harutasid laste mängimise tulemusel põlema süttinud heinapallid põllule laiali ning...
UUDISED
Hiiumaal registreeriti augustis neli sündi. Sündide arv püsib sarnane eelnevatele kuudele, mil see on kõikunud kahe ja nelja vahel.
AMET
Jäägi ja Praagi tooted Hiiumaal tutvustamist ei vaja. Nende tehtud kinkekotid hakkavad silma ja on tuntud. Märkamatult on erivajadustega inimeste tööd hindav Jääk ja...