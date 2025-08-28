TULETORNI UURING | Betoonsärk peab, aga sadeveed valguvad kraevahele

Osaühingult Aruna Ehitus tellitud Kõpu tuletorni uuringut esitles vallavalitsus eelmisel nädalal vallamajas toimunud avalikul koosolekul.
Veel lugemist:
UUDISED
Riigilaevastiku koduleht väidab, et esimene Eestimaal püstitatud tuletorn paiknes Saaremaal Sõrve säärel, mitte Hiiumaal Kõpus. Tuletornide uurija Indrek Laos leiab, et see info on...
UUDISED
Hiiumaa vald tegi regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ettepaneku kaotada Hiiumaa ja mandri vahelisel praamiliinil nädalalõpu piletihinnale rakendatav koefitsient ning tahab, et püsielaniku soodustus laieneks kõigi...
UUDISED
Hiiumaal tegutsev korteriühistu Maru sai Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt (EIS) 707 358, 60 euro suuruse toetuse kortermaja renoveerimiseks. See moodustab 60% kogu projekti maksumusest....
PÄÄSTE
27. augustil kell 17.04 said päästjad teate, et Jõeranna külas on märgatud järelevalveta lõket, mis tuule tõttu suuremaks läks. Kohale jõudnud päästjad leidsid eest...