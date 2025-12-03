Jälgi meid
Glögikohvikud kuni 6.12

TULEMUSED | Saalihokis nii võite kui kaotusi

Hiiumaa saalihoki võistkonnad Viskoosa SK, Viskoosa SK U14 ning Lauka Kolhoos on lõpetanud järjekordsed mänguvoorud Raplamaa meistrivõistlustel, mis pakkusid nii võidurõõmu kui ka väärt õppetunde.
Avatar photo
Viskoosa SK U14 koos juhendajatega. | Foto: Erakogu

Raplamaa meistrivõistlustel osalev Viskoosa SK pidi novembri keskel Rapla Sadolini spordihallis tunnistama Pärnu Bullet/Silverehituse paremust. Mängu lõpuks näitas tabloo seisuks 3:9.
Kaotus langetas Viskoosa meeskonna liigatabelis neljandale kohale.

