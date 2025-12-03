TULEMUSED | Saalihokis nii võite kui kaotusi

Raplamaa meistrivõistlustel osalev Viskoosa SK pidi novembri keskel Rapla Sadolini spordihallis tunnistama Pärnu Bullet/Silverehituse paremust. Mängu lõpuks näitas tabloo seisuks 3:9.
Kaotus langetas Viskoosa meeskonna liigatabelis neljandale kohale.
Raplamaa meistrivõistlustel osalev Viskoosa SK pidi novembri keskel Rapla Sadolini spordihallis tunnistama Pärnu Bullet/Silverehituse paremust. Mängu lõpuks näitas tabloo seisuks 3:9.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 4. detsembril Juhtkiri | Kõndides samm edasi Arvamus | Naastrehvidega kliima soojenemise suunas Arvamus | Teeme tööd, mitte poliitikat Arvamus | Plaanitav...
GALERIID
29. novembril tähistas Hiiu Hüljes oma 20 juubeliaastat Käina Spordikeskuses koos ujumisega. Peale ujumist söödi salatit ja torti.
AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm möödub keskmisest soojemalt. Püsivat talve hetkel prognoosmudelites veel ei paista.
TÄNAVAKÜSITLUS
Tiia Mis ma oskan öelda, mul on kõik sobiv. Las jätkavad samas vaimus, ja et ikka hästi läheks. Ülo Kui ta oli endine, siis...