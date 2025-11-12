TULEMUSED | Hiiumaa Rahvaralli 2025 liitis rahvast

Esimesi ralliautosid võis Kärdla sadamas märgata juba neljapäeva õhtul. Järgmisel hommikul sadamasse minnes oli pilt juba hoopis teine. Käis aktiivne sagimine, sadamaplatsile olid püstitatud telgid, mille all seisid rallit ootavad masinad. Nende kõrval võis näha mitmekülgset tagavara- ja hooldusvarustust. Mõned osalejad olid tulnud kohale lausa nii põhjaliku varustusega, et ajaviiteks oleks seal saanud ka linnarahva autod ilmselt remonditud. Sadamasse oli seda põnevust tulnud kaema ka kohalik lasteaiarühm. Huvitav, kas neist keegi sai ka rallipisikuga nakatatud?