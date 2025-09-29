TULEKAHJU | Partsi külas põles elumaja

27. septembril kell 21.39 sai häirekeskus teate, et Partsi külas põleb kahekorruselise puidust elumaja pööning. Töötas suitsuandur, päästjate kohale jõudes põles katusealune ja leegid olid katusest osaliselt väljas. Kedagi hoones sees ei olnud. Tulekahju lokaliseeriti kell 22.30. Järelkustutustööd toimusid teisel korrusel. Põlengu hinnanguline pindala oli 50 ruutmeetrit.
Veel lugemist:
UUDISED
Asjatundjad soovitavad tigude leviku piiramiseks lihtlabast, kuid töömahukat tigude ühekaupa purki korjamist. Kui on võimalust, siis saab muidugi soetada muskusparte, kes tigudega meelsasti maiustavad.
TASKUHÄÄLING
VALIMISJÜTUD | EKRE tahaks fookuses hoida seda, mis on hiidlasele oluline. Stuudios Palle Kõlar ja Inge Talts.
Loe ka: KÕIK NIMED AVALIKUD | Valimistel löödi lauda 102 kandidaati VALIMISJÜTUD | Isamaa peab oluliseks koostööd ja läbipaistvust. Stuudios Henrik Normann...
LAPSESUU
Kärdla Kooli 2. klassi õpilased rääkisid, mis neile koolis meeldib ja mis mitte ning millised on nende silmis õpetajad.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 19 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust ja 11 väljakutset, tegi möödunud nädala sündmustest kokkuvõtte Kärdla politseijaoskonna...