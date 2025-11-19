TULEKAHJU | Luidja külas hukkus elumaja tulekahjus inimene

Esimesena kohale jõudnud päästjad nägid, et kahekordse elumaja katus on juba lausleekides ja alustasid kustutustöid. Kuna oli teada, et majas võis viibida üksik vanem meesterahvas, teostati ka suitsusukeldumine, mille käigus paraku kannatanut ei leitud. Tulekahju lokaliseeriti kell 00.28. Päästjad jätkasid maja järelkustutusega, mille käigus leiti surnukeha. Kustutustööd lõpetati kell 3.23.