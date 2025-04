TULEB JÄLLE | Hiiu Leht annab taas välja Suvelehe

Esimene number jõuab lugejateni juba 8. mail ja teine ilmub 3. juulil. Mõlemad numbrid on 16-leheküljelised ja mõlemat lehte trükitakse 8000 tükki. Suveleht jõuab tasuta kõikide Hiiu Lehe tellijate postkasti ja ülejäänud lehed on tasuta kättesaadavad praamidel, lennukis, Coopi kauplustes, Hiiu- ja Läänemaa turismiinfokeskustes ja mujal. Lisaks ilmub Suveleht digitaalsel kujul ka Hiiu Lehe veebis, mis on samuti kõigi jaoks tasuta loetav ja alla laetav.

Suveleht annab ülevaate Hiiumaa suvest. Jagatakse soovitusi, mida saarel ette võtta, kuhu minna, mida maitsta ja kust leida kohalikke tooteid.

Ettevõtjatel on veel võimalus panustada Suvelehe sisusse. Lehes pinna broneerimiseks või rohkema info saamiseks võtta ühendust Eike Meresmaaga meiliaadressil eike.meresmaa@hiiuleht.ee, või numbril 5342 3932.

Kohad täituvad kiirelt! Kes ees, see sees!

Kujundatud reklaamide ja kirjutatud sisuturundustekstide saatmise tähtaeg on juba 23. aprill.