Jälgi meid
Profikeskus ms261

REISIKIRI

TULE JA JÄÄ MAA | Island oma täies hiilguses

Vulkaanid, liustikud ja mustad rannad – Island on paik, kus maa hingab ja aeg näib tarduvat. Reisil läbi tule- ja jääriigi kohtasime maastikke, mis olid kord helendavad kui kuld, kord müstilised kui teiselt planeedilt.
Elis ja Argo Nurs Islandil. | Erakogu

Kerlingarfjöll. Hofsjökulli ja Langjökulli liustike vahel kõrguvad ainulaadsed Kerlingarfjölli mäed, mis paeluvad oma värvikirevate rüoliitkaljude ja auravate geotermiliste aladega. Maastik on kui teiselt planeedilt – sügavates orgudes keerleb aur, mäenõlvadel mängivad punakad, kollakad ja rohekad toonid ning kuumaveeallikad pakuvad matkajatele sooja peatuskohta. Sarnaselt Landmannalaugariga, pääseb piirkonda ainult suvekuudel 4 x 4 sõidukiga või organiseeritud ekskursiooniga.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

KIIKA SISSE | Rannapaargu avas oma valmiva hotelli Kompass uksed

Avatud uste päeval said kõik huvilised piiluda sisse valmivasse Rannapaargu hotelli Kompass.

11 tundi ago

GALERIID

GALERII | Kärdla Kooli 195. sünnipäeva tähistati kontsert-aktusega

10. oktoobril tähistas Kärdla koolipere kooli 195. sünnipäeva kontsert-aktusega "Viljapuu". Kohapeal oli ka õpilaskohvik.

14 tundi ago

UUDISED

NOMINENT | Hiiumaalt leitud hõbemündid kandideerivad aasta leiu tiitlile

Muinsuskaitseamet jagab kord aastas auhindu, et tänada ja tunnustada kultuuripärandi säilitamise ja arendamise valdkonnas parimaid panustajaid ja eeskujulikemaid näiteid. Hiiumaalt leitud viikingiaegsed hõbemündid kandideerivad...

2 päeva ago

TEEMA

NÕUANDED | Kuidas noorega poliitikast rääkida?

Kui peres on teismeline, on üsna kindel, et enne valimisi jõuab poliitika ka õhtusöögilaua äärde, olgu selle ajendiks mõni TikTokis nähtud klipp, koolis tekkinud...

2 päeva ago