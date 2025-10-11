Kerlingarfjöll. Hofsjökulli ja Langjökulli liustike vahel kõrguvad ainulaadsed Kerlingarfjölli mäed, mis paeluvad oma värvikirevate rüoliitkaljude ja auravate geotermiliste aladega. Maastik on kui teiselt planeedilt – sügavates orgudes keerleb aur, mäenõlvadel mängivad punakad, kollakad ja rohekad toonid ning kuumaveeallikad pakuvad matkajatele sooja peatuskohta. Sarnaselt Landmannalaugariga, pääseb piirkonda ainult suvekuudel 4 x 4 sõidukiga või organiseeritud ekskursiooniga.
TULE JA JÄÄ MAA | Island oma täies hiilguses
Vulkaanid, liustikud ja mustad rannad – Island on paik, kus maa hingab ja aeg näib tarduvat. Reisil läbi tule- ja jääriigi kohtasime maastikke, mis olid kord helendavad kui kuld, kord müstilised kui teiselt planeedilt.
