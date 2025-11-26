Treener Koit Kalmuse sõnul said mõlemas kohtumises mänguminuteid kõik koosseisu kuulunud mängijad. „Saime küll ülekaalukad võidud, kuid peame edaspidi olema tähelepanelikumad individuaalses kaitses ja lauavõitluses,” märkis Kalmus.
TUGEV TULEMUS | U16 korvpallipoisid lõpetasid EMV põhihooaja esimese ringi kolmanda kohaga
Hiiumaa KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 korvpallipoisid pidasid 16. novembril järjekordsed Eesti meistrivõistluste mängud ning tegid seda muljet avaldava skooriga. Kodusaalis Hiiumaa Spordikeskuses alistati Keila KK II seisuga 88:49 ning Saku KK tulemusega 105:47.
