Jälgi meid
Glögikohvikud kuni 6.12

SPORT

TUGEV TULEMUS | U16 korvpallipoisid lõpetasid EMV põhihooaja esimese ringi kolmanda kohaga

Hiiumaa KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 korvpallipoisid pidasid 16. novembril järjekordsed Eesti meistrivõistluste mängud ning tegid seda muljet avaldava skooriga. Kodusaalis Hiiumaa Spordikeskuses alistati Keila KK II seisuga 88:49 ning Saku KK tulemusega 105:47.
Avatar photo
Hiiumaa Spordikooli U16 korvpallipoisid | Foto: Koit Kalmus

Treener Koit Kalmuse sõnul said mõlemas kohtumises mänguminuteid kõik koosseisu kuulunud mängijad. „Saime küll ülekaalukad võidud, kuid peame edaspidi olema tähelepanelikumad individuaalses kaitses ja lauavõitluses,” märkis Kalmus. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 27.11.2025 (50)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

15 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 27. novembril

Hiiu Leht 27. novembril Juhtkiri | Pulmakellad aest pead segamisti Arvamus | Kust leida rohtu üksilduse vastu? Intervjuu | Spordiliidu juht Tanel Malk: Kõiki...

15 tundi ago

UUDISED

SAI NURGAKIVI | Kõpu radar näeb lennukit 500 kilomeetri kauguselt

Hiiumaal valmiv radarijaam on järgmine neljast suurest seireradarist koosnevas võrgustikus.

16 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Läheb soojemaks, aga sajab iga päev

Järgneva nädala aja ilm on pigem soojem ja sajusem kui möödunud nädala oma.

17 tundi ago