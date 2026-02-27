Jälgi meid
HLREIS

SPORT

TUGEV TULEMUS | Rasmus Magnus Apinis jooksis isikliku rekordi

Lätis Valmieras peetud U18 vanuseklassi Balti võistkondlikel meistrivõistlustel parandas KJK Hiikeri ja Hiiumaa Spordikooli sportlane Rasmus Magnus Apinis isiklikku rekordit 60 meetri jooksus. Apinis saavutas tulemusega 7.12 teise koha.
Avatar photo
Rasmus Magnus Apinis. | Foto: Eesti Kergejõustiku Liit

Võitjaks tuli Aleks Ajibola Dezmonds (LAT) ajaga 7,02 ja kolmandaks samuti Läti esindaja Hugo Rauls Ozols ajaga 7,14.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

LÕPLIKULT SULETUD | Saaremaa–Hiiumaa jäätee on selleks aastaks suletud

Reedest on Saaremaa–Hiiumaa ametlik jäätee selleks hooajaks lõplikult suletud.

9 tundi ago

SPORT

PAADIPARK TÄIENES | Sõru Merekool sai kolm uut Optimist-klassi paati

Sõru Merekool taotles sügisel Hiiukala MTÜ kaudu Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) meetmest “Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus - kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine”...

10 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Vargus Sarve küla suvemajas

Vabariigi aastapäev Hiiumaal

10 tundi ago

TEEMA

TALU LUGU | Esimene Hiiumaa taastatud talu tegutseb Keremal tänaseni

Andruse-Jürna talu perenaine Tiiu Alas tunnistab, et talu taastamine on olnud raske, aga huvitav teekond.

10 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×