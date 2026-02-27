Võitjaks tuli Aleks Ajibola Dezmonds (LAT) ajaga 7,02 ja kolmandaks samuti Läti esindaja Hugo Rauls Ozols ajaga 7,14.
TUGEV TULEMUS | Rasmus Magnus Apinis jooksis isikliku rekordi
Lätis Valmieras peetud U18 vanuseklassi Balti võistkondlikel meistrivõistlustel parandas KJK Hiikeri ja Hiiumaa Spordikooli sportlane Rasmus Magnus Apinis isiklikku rekordit 60 meetri jooksus. Apinis saavutas tulemusega 7.12 teise koha.
Võitjaks tuli Aleks Ajibola Dezmonds (LAT) ajaga 7,02 ja kolmandaks samuti Läti esindaja Hugo Rauls Ozols ajaga 7,14.
