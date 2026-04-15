TUBLI TULEMUS | Hiiumaa noored ronijad jõudsid Eesti koondisesse

Tegemist on järelkasvu koondisega, kuhu valitakse igasse vanusegruppi kolm poissi ja kolm tüdrukut. B-koondise eesmärk on valmistada sportlasi ette kõrgema taseme rahvusvahelisteks võistlusteks nagu World Climbingu ja World Climbing Europe’i karikasarjaetapid ja meistrivõistlused. Koondis moodustatakse üheks aastaks ning koondiste nimekirjad kehtivad kuni järgmiste kvalifitseerumisvõistlusteni. Koondislase eest tasub alaliit tiitlivõistluste registreerimistasud ja litsentsitasud.