Moos 25.08-15.09

TS Laevad: Suvi oli suursaarte parvlaevaliinidel rekordiline

Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaliinidel sõitis suvel praamidega kokku 1 062 168 reisijat ja 462 256 sõidukit, mis on kõigi aegade rekord.
Parvlaev Leiger Heltermaa-Rohuküla laevateel. | Harda Roosna

Võrreldes eelmise suvega oli reisijaid 0,2 protsenti ja sõidukeid 1,8 protsenti rohkem.

