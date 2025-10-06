Jälgi meid
TREHVATI KARU | Karu üllatas jahimehi ja murdis noore põdra

Emmaste jahtkond pidas hooaja esimest ühisjahti, kui põtrade-hirvede asemel jooksis metsast välja karu.

Tänavu 31. mail jäi karu rajakaamera ette Pühalepa jahipiirkonnas Pulistes. | Foto: Martin Kõmmus

Laupäeval, 4. oktoobril läks Emmaste jahipiirkonnas ühisjahile 43 inimest, kütid ja üle kümne ajaja, esimene aju tehti Kabuna ja Sepaste kandi metsades. 

