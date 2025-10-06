TREHVATI KARU | Karu üllatas jahimehi ja murdis noore põdra

Laupäeval, 4. oktoobril läks Emmaste jahipiirkonnas ühisjahile 43 inimest, kütid ja üle kümne ajaja, esimene aju tehti Kabuna ja Sepaste kandi metsades.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega.
UUDISED
Hiiumaa vallavolikogu liige Aivar Viidiku arvates on Tareste tee remondi näol tegemist nii poliitilise mõjutustegevusega kui ka tõenäolise korruptsiooniga. Viidiku poolt süüdistatavad ütlevad, et...
GALERIID
Laupäeval, 4. oktoobril peeti Kuri koolimaja õuel kümnendat korda Kuri väikest sügislaata.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
"No kuidas siis nii nüüd?" küsivad inimesed mandril, kui selgub, et saarlanna Meren Aru elab hoopistükkis Hiiumaal.