TREENINGLENNUD | Liitlaste lennuvahendid harjutavad Eesti õhuruumis

Treeninglendude käigus võib toimuda ka ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennujuhtimise teenistusega ning selleks ettenähtud lennukõrgustel.
Kärdla Kool ja Emmaste Põhikool on juba võimaldanud muusika- ja spordikooli õpilastele osadest tundidest vabastust. Palade Põhikool arvestab samuti õppekavas noorte huviharidusega.
Regionaal- ja põllumajandusministeeriumil ei ole plaanis mandri ja suursaarte vahelistel parvlaevaliinidel järgmisel aastal reiside hulka suurendada ega püsielanike soodustusi laiendada, kuid vaatab edaspidi üle...
Eelmisel nädalal peetud õppusel jõudis koostöö erinevate osapoolte vahel uuele tasemele.
Asjatundjad soovitavad tigude leviku piiramiseks lihtlabast, kuid töömahukat tigude ühekaupa purki korjamist. Kui on võimalust, siis saab muidugi soetada muskusparte, kes tigudega meelsasti maiustavad.