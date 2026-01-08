TÕUSVAS JOONES | Hiiumaa elanike arv kasvas 19 inimese võrra

Hiiumaale on aasta alguse seisuga registreeritud 9797 inimest, mis on 19 elaniku ehk 0,2 protsendi võrra rohkem kui eelmise aasta alguses, selgub Hiiumaa vallavanema Hergo Tasuja edastatud esialgsetest andmetest. Sarnane kasv oli ka eelmisel aastal, mil elanike arv suurenes 16 inimese võrra.