Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

TÕSTEVÖÖGA TIPPVORMI | Jõutreeningu tagasihoidlik salarelv

Jõusaali astudes märkab teravam pilk mitmel treenijal vööd ümber keskkoha. Mõne jaoks on see asendamatu osa treeningust, teistele aga täielik mõistatus. Mis rolli tõstevöö siis tegelikult mängib.
Jõusaal. | Foto: Pixabay

Tõstevöö aitab luua keha ümber tugeva “õhupadja”, mis toetab selgroogu ja vähendab raskete tõstete ajal vigastuste riski. Eriti kasulik on see kükkide ja jõutõmmete puhul, kus selg ja kere saavad suure koormuse. 

GALERIID

GALERII | Toimus Käina Kooli legendaarne playbox

28. novembril toimus Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses Käina Kooli legendaarne playbox, mis tõi lavale kõik kooli klassid ning hulgaliselt rõõmsat elevust.

9 tundi ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Talverehvid muutusid kohustuslikuks

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei üheteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa neli väärteomenetlust ja seitse väljakutset.

14 tundi ago

UUDISED

UUS KOOSSEIS | Volikogu esimeheks valiti Anu Pielberg

Pühapäeval peetud Hiiumaa vallavolikogu uue koosseisu esimesel istungil valiti volikogu juhiks viieteistkümne poolthäälega Anu Pielberg valimisliidust Ühine Hiiumaa. Volikogu aseesimeheks valiti kaheksateistkümne poolthäälega Antti...

16 tundi ago

ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Sofia Valk tunneb, et hiidlasena ei ole sul mitte ainult koduriik, vaid sul on oma kodusaar

Sofia Valk on Hiiumaa juurtega inglise keele õpetaja, kes suunab noori ja nende tulevikku Tartus Jaan Poska Gümnaasiumis.

1 päev ago