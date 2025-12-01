Tõstevöö aitab luua keha ümber tugeva “õhupadja”, mis toetab selgroogu ja vähendab raskete tõstete ajal vigastuste riski. Eriti kasulik on see kükkide ja jõutõmmete puhul, kus selg ja kere saavad suure koormuse.
SISUTURUNDUS
TÕSTEVÖÖGA TIPPVORMI | Jõutreeningu tagasihoidlik salarelv
Jõusaali astudes märkab teravam pilk mitmel treenijal vööd ümber keskkoha. Mõne jaoks on see asendamatu osa treeningust, teistele aga täielik mõistatus. Mis rolli tõstevöö siis tegelikult mängib.
Veel lugemist:
GALERIID
28. novembril toimus Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses Käina Kooli legendaarne playbox, mis tõi lavale kõik kooli klassid ning hulgaliselt rõõmsat elevust.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei üheteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa neli väärteomenetlust ja seitse väljakutset.
UUDISED
Pühapäeval peetud Hiiumaa vallavolikogu uue koosseisu esimesel istungil valiti volikogu juhiks viieteistkümne poolthäälega Anu Pielberg valimisliidust Ühine Hiiumaa. Volikogu aseesimeheks valiti kaheksateistkümne poolthäälega Antti...
ULGUHIIDLANE
ULGUHIIDLANE | Sofia Valk tunneb, et hiidlasena ei ole sul mitte ainult koduriik, vaid sul on oma kodusaar
Sofia Valk on Hiiumaa juurtega inglise keele õpetaja, kes suunab noori ja nende tulevikku Tartus Jaan Poska Gümnaasiumis.