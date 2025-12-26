Jälgi meid
TORMINE NÄDALAVAHETUS | Tugev tuul rebis kortermajalt katuse

Hiiu Leht vahendab torm Johannesega seotud uudiseid jooksvalt alljärgnevas ülevaates.
Avatar photo
Tugev tuul rebis Kärdlas Vabaduse tänava kortermajalt katuse. | Foto: Päästeamet/ Martin Kõmmus

PÄÄSTE

TORMIKAHJUD | Torm Johannes räsis Hiiumaad

Eestis, eriti saartel möllanud torm Johannes tõi Hiiumaa päästjatele hulga tööd. Peamiselt käisid Hiiumaa päästjad eemaldamas teele kukkunud puid. Kõige tõsisem sündmus leidis aset...

2 tundi ago

PÜHA LEPA LEHT

HIIDLASE JORUSKOOP 2026 | Täide lähevad isegi valed ennustused

Kätte on jõudmas aastavahetus ja sellega koos ilmub taas Püha Lepa Lehe igipüha, teaduslikult kaheldav, kuid emotsionaalselt võimas hiidlaste joruskoop, kus 24/7 kõik planeedid...

4 tundi ago

GALERIID

FOTOD | Lohesurfar hüppel: “Ma olin vaid reisija!”

Kui tavaliselt hõõruvad lohesurfarid tormise ilma peale käsi, siis torm Johannese iilid on neilegi liiast.

22 tundi ago

PERSOON

HÄRRANA SÜNDINUD | Ago Täpsi 90: Tegemata pole midagi jäänud!

Detsembris täitus Ago Täpsil 90. eluaasta. Külalisi võtab trepil vastu naeratava näoga härrasmees ja juhatab tuppa. Sel päeval on Ago ja Milvi Täpsil külas...

1 päev ago