TORMINE LAUPÄEV | Tuul võib tõusta kuni 28 m/s

Keskkonnaagentuur andis Lääne-Eestile ja saartele hoiatuse tugeva tuule eest. 4.11 hommikul tugevneb kagutuul sisemaal puhanguti 15-17, rannikul kuni 21 m/s.

4.11 keskpäeva paiku tugevneb kagu- ja lõunatuul sisemaal puhanguti 21, rannikul kuni 28 m/s.

Hiiu Lehes kirjutab ilmavaatleja Ahto Veensalu kirjutab, et kagu- ja lõunatuul hakkab Liivi lahe piirkonnast alates tugevnema veelgi umbes keskpäeva paiku või veidi ennegi.

Päeval kaldub osatsüklon enam Rootsi idarannikule ja liigub edasi loode-põhja suunas. Edelast jõuab uus sajuala, õhumass on soe ning sajufaasiks on kindlalt vihm. Teisest sajualast võivad jääda puutumata idapoolsed maakonnad. Lõuna- ja kagutuul tõuseb edelast alates tormiks.

Tormituulte tipphetk jõuab pärale tõenäoliselt kella 15-18 vahel