TORM | Päästjad on Hiiumaal saanud 45 väljakutset

Reedest pühapäevani on Päästeamet saanud Hiiumaal 45 väljakutset. Neist 33 korral on olnud tegemist takistuse eemaldamisega teelt, sealhulgas ka olukorrad, kus puu on kukkunud elektripostile, elektriliinidele, elumaja- või lauda katusele.

Vallavanem Hergo Tasuja ütles, et valla kriisikomisjon vahetab infot, kokkusaamist plaanis ei ole. “Kärdla Veevärk on kasutusele võtnud generaatorid, et pumplad ja puhastid töös hoida. Veevärk on enda generaatori viinud ka Pargi tänava Sotsiaalkeskusesse, kuna seal olukord muutus juba üsna keeruliseks,” ütles Tasuja. Hetkel (kell 10.30) on vooluta ja ei tööta üle Eesti 111 Telia tugijaama asukohta. Kõige raskem on seis Hiiumaal, kus on toiteta 12 tugijaama.

Kärdla osavallavanem Aivar Viidik palub sotsiaalmeedias olla inimestel Kärdlas liikudes ettevaatlik. “Murdunud puude tõttu on liikluseks suletud Eha tänav Hiiu ja Põllu tänava vahel, Tiigi tänava tagumine ots ja osa Põllu tänava algusest. Pääste ja Kärdla osavalla töötajad likvideerivad olukorda, aga kuna tuul on jätkuvalt tugev, siis oht püsib,” kirjutab Viidik. Päästeamet sai pühapäeval teate Eha tänaval kümnest kukkumisohust puust, olukorra likvideerimiseks tulid appi ka merepäästjad.

Sõru-Triigi ühendus katkenud, õhtuse reisi osas teeb vedaja otsuse 16.30. Heltermaa-Rohuküla toimib, samas tuul segab ja katkestus ei ole välistatud. Praeguste prognooside kohaselt peaks õhtune lennuk väljuma, aga Tasuja sõnul tasub jälgida lennujaama veebilehte või otse ühendust võtta.

Hiiu Leht koondab kõik tormiga seotud uudised ka tormiblogisse, mille leiab SIIT