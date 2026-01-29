Jälgi meid
TÖÖKORRAS | Hiiumaa merealused sideühendused on taastatud

Aastavahetuse eel eri põhjustel purunenud viis Eesti merekaablit on parandatud, nende hulgas ka Hiiumaaga seotud kaks merekaablit – Telia kaabel Läänemaalt Hiiumaale ning Arelioni rahvusvaheline kaabel Hiiumaa–Rootsi suunal.
Soome lahel 31. detsembril Soome piirivalve poolt kinni peetud kaubalaev Fitburg (tagaplaanil), esilplaanil Soome piirivalvelaev. Foto: ERR/ Soome Piirivalveamet

Täies ulatuses töökorda saadi Eesti sideühendused üleeile õhtul, mil lõppesid edukalt viimasena rivist väljas olnud CITICu merekaabli parandustööd. Varasemalt on taastatud ühendused ka Telia, Arelioni ja Elisa hallatavatel liinidel, mis kõik said kahjustada vahetult enne aastavahetust.

