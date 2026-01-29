TÖÖKORRAS | Hiiumaa merealused sideühendused on taastatud

Täies ulatuses töökorda saadi Eesti sideühendused üleeile õhtul, mil lõppesid edukalt viimasena rivist väljas olnud CITICu merekaabli parandustööd. Varasemalt on taastatud ühendused ka Telia, Arelioni ja Elisa hallatavatel liinidel, mis kõik said kahjustada vahetult enne aastavahetust.