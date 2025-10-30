TÕI MEDALI | Maria Eller taas edukas

Eesti koondise koosseisus tegi suurepärased stardid Maria Eller, kes on Tartu Ülikooli üliõpilane ja Hiiumaa Orienteerumisklubi (HOK) liige. N20 klassi tavarajal saavutas Maria 23 konkurendi seas pronksmedali.
SPORT
Saalihokiliiga 35+ hooaeg sai avalöögi hiidlastele edukalt – nii Lauka Kolhoos kui ka Viskoosa SK alustasid uut hooaega võidukalt.
UUDISED
Eesti Keele Instituudis kuulutati kolmapäeval välja selle aasta silmapaistvaimad eestikeelsed ettevõttenimed, mille hulgas pälvis tiitli ka Hiiumaa Pruulikoja käsitööõlled Ehapuna ja Tõrvanina.
JUHTKIRI
Meite mailm aa hermus helliguks läin. Meel leheb öige haleks, kui kuuled, kuida möned inimest mötlevad, et nee tegelast, kis meite esivanemade elus ega...
KULTUUR
Oktoobrikuine märg ja hall ilm teeb tühja Mihkli talumuuseumi veidi kõhedaks. Seda enam, et kuskil seal on Kurivaim, Külmking, Painaja ja Kotumees.