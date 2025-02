TOETUS | Reigo Tamm andis võiduraha Hiiumaale

Reigo Tamm ütles, et otsus, pool võidurahast Hiiumaale kinkida, sündis lihtsalt, sest inimesi mõjutavad teised inimesed ja lapsepõlv, kust nad tulevad. “Mind on väga palju mõjutanud Tapa, Tamsalu ja Hiiumaa – need on kohad, kus olen kasvanud, kus lapsepõlves väga palju aega veetsin ja kus mul on väga palju lähedasi ning sugulasi,“ märkis ta. Tamm lisas, et kuna Hiiumaa on andnud talle nii palju head ja ta tunneb ennast siin hästi, siis mõtles, et peab andma midagi tagasi. Kuna Tamsalu kuulub Tapa valla alla, jaguneski võiduraha võrdselt Hiiumaa ja Tapa valla vahel.