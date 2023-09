TOETUS NOORTELE | Stipendiumifond ootab täiendavaid panuseid

Hiiumaa noorte kõrghariduse omandamist toetava stipendiumi käivitamiseks on vajalik summa koos, ent esimese otsuse tegemiseks oleks vaja, et panustajaid on rohkem.

“Hetkel on üle poole summast seotud ühe isikuga,” ütles stipendiumifondi algataja ja idee autor Andrus Ilumets. “Ei tahaks, et see nii ühekülgseks jääb,” lisas ta. Praegu on fondi arvel 14 000 eurot, otsuse tegemiseks oleks hea, kui erinevaid panustajaid oleks rohkem ning vahendeid 20 000 euro väärtuses. Stipendiumit soovitakse maksta kõrghariduse omandamise esimeses astmes Hiiumaalt pärit noorele või noortele, ehk kolm aastat, toetades stipendiumi saajat iga kuu (12 kuud) 300 euroga.