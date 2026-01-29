Jälgi meid
TOETUS | KiK toetab Käina katlamaja uuendust 324 000 euroga

Eelmise aasta lõpus sai Hiiumaa vald Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) positiivse rahastusotsuse Käina kaugkütte katlamaja projektile 324 000 euro ulatuses soojuse tootmise seadme renoveerimiseks.

Jaanuari keskel sõlmiti projektijuhtimise leping Saarte Energiaagentuuriga ja hanke ettevalmistamine on käima läinud.

