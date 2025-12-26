Juba neljandat aastat korraldab Lego-entusiast Karl Maier Hiiumaal Lego-näitust, mis on aastatega aina kasvanud ning muutunud üha interaktiivsemaks. Kui esimene Lego-näitus Hiiumaal toimus Kassari rahvamajas 1. advendil 2021, oli toonane omaalgatuslik väljapanek võrreldes praegusega oluliselt väiksem. Peale seda on näitus igal aastal suuremaks läinud ning Karl Maieri sõnul on seekord tegemist seni suurima Lego-näitusega, mis Hiiumaal toimunud.
KULTUUR
TÕELINE LEGO-ELAMUS | Tuuletornis ärkavad Legod ellu
Elamuskeskuse Tuuletorn näitusesaalis avaneb selle nädala pühapäeva õhtuni vaatepilt, mis paneb silmad särama ka neil, kes legodega mängimise ammu seljataha jätnud. Lego-retrolinna ümber kihutab täistuuridel rong, jõulumaal kappavad põhjapõdrad jõuluvana saani ees ning taamal laiub kraanade ja autode rivi, üks suurem ja kõrgem kui teine. Tõeline Lego-linnak.
Veel lugemist:
ISETEGEMINE
Rannarootslaste traditsiooniline pilliroost kroon laes rippumas pakub nii silmailu kui ka meelerännakut ajalukku.
TEEMA
Kolm klassiõde – Marta, Karin ja Triin – lõpetasid 2000. aastal Kärdla Keskkooli üheksanda klassi ning elavad nüüd üks Melbourne’is, teine Norras, kolmas Sidney’s....
ARVAMUS
Jõuluaeg tuleb igal aastal, ent iga kord natuke erinevalt. Mõnel aastal on see rõõmsa ja helge pühana pere keskel, mil saame olla koos oma...