TÕELINE LEGO-ELAMUS | Tuuletornis ärkavad Legod ellu

Juba neljandat aastat korraldab Lego-entusiast Karl Maier Hiiumaal Lego-näitust, mis on aastatega aina kasvanud ning muutunud üha interaktiivsemaks. Kui esimene Lego-näitus Hiiumaal toimus Kassari rahvamajas 1. advendil 2021, oli toonane omaalgatuslik väljapanek võrreldes praegusega oluliselt väiksem. Peale seda on näitus igal aastal suuremaks läinud ning Karl Maieri sõnul on seekord tegemist seni suurima Lego-näitusega, mis Hiiumaal toimunud.